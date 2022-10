Salvini diffida Bossi:"'Comitato Nord' non può usare simboli e nome Lega"

Si muove contro il 'Comitato Nord' lanciato da Umberto Bossi la Lega di Salvini. In una lettera a firma del tesoriere Giulio Centemero, indirizzata al segretario regionale lombardo, Fabrizio Cecchetti, si rende noto che all'associazione politica 'Comitato Nord' è stata inviata "diffida a cessare la promozione nei confronti degli iscritti alla Lega per Salvini premier, e all'utilizzazione dei simboli e della denominazione del partito".

Il Comitato inoltre "è stato segnalato al garante della protezione dei dati personali per violazione dei dati sulla privacy". Infine si ricorda "la totale estraneità di Lega per Salvini premier rispetto all'iniziativa in questione, promossa da un soggetto giuridico distinto dal partito e in nessun modo ad esso collegato".