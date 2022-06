Salvini in Russia, ambasciatore Razov: "Non ci sono ostacoli"

"Il senatore Matteo Salvini, come sapete, è leader di un grande partito politico, rappresentato in Parlamento e inserito nella maggioranza di Governo. Non ci sono ostacoli per il suo ingresso nella federazione russa". Lo dice all’Adnkronos Sergej Razov, ambasciatore russo a Roma. “Quanto allo scopo del viaggio - aggiunge l’ambasciatore - lo stesso senatore Salvini e le persone che lo accompagnavano hanno espresso pubblicamente le loro opinioni in merito”. Ma sugli incontri, quattro nello specifico, che lo stesso diplomatico avrebbe avuto con il leader della Lega, fa sapere: “Non ho altro da aggiungere su questo”. (di Silvia Mancinelli)