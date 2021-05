Salvini posta minacce social: "Ascoltano Fedez e mi scrivono: ti squarterei vivo"

"'Salvini lo squarterei vivo', 'sparate a Salvini', 'Salvini muori', 'Salvini crepa', 'Senza pace finché Salvini non sarà appeso a testa in giù...". Lo scrive su Facebook Matteo Salvini, postando lo screenshot di alcune minacce, "alcuni dei tanti" commenti "questi sono freschi di oggi", aggiungendo ironicamente: "Ma loro sono democratici e pacifisti, ascoltano Fedez, chiedono diritti per tutti e sono contro la violenza...".