Sanità, allarme carenza medici: -40mila in Ssn entro 2024

Tra le cause pensionamento e dimissioni volontarie

Entro il 2024 sono previsti 40mila medici in meno nel Servizio sanitario nazionale (Ssn). E' l'allarme lanciato dal sindacato dei medici dirigenti del Ssn, Anaao-Assomed. Tra le cause il pensionamento: entro 6 anni circa 22mila medici specialisti lasceranno per limiti d'età. A pesare anche le dimissioni volontarie: dal 2019 al 2021 hanno abbandonato l’ospedale circa 9mila camici bianchi e si stima che fino al 2024 potrebbero essercene ulteriori 9mila.