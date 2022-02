Sanremo 2022 e Zalone virologo, Bassetti: "Fantastico, ha colto nel segno"

Checco Zalone in versione virologo-cantante al Festival di Sanremo 2022 "ha colto nel segno". Il professor Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova e uno dei più noti 'volti covid' in Italia, oggi ha commentato cosiì l'esibizione di Zalone ieri sera a Sanremo: con la canzone 'Pandemia ora che vai via', l'attore e showman ha ironizzato sui virologi in tv.

"Zalone è fantastico, eccezionale. Io sono un grande estimatore, è un numero uno e ho visto i suoi film. Ha colto nel segno. Io mi sono sentito poco tirato in ballo perché non sono un virologo ma un infettivologo - aggiunge Bassetti - A parte questo, credo sia bello ridere anche su questo aspetto della comunicazione di questi due anni, i virologi che non devono parlare, devono stare zitti, non vanno d'accordo. Zalone ha colto questo aspetto".

"Ma speriamo - sottolinea ancora Bassetti - che la canzone porti fortuna alla fine della pandemia. Io non ho nessun problema a tornare a fare il mio lavoro, anche se andrò meno in televisione sarò felice lo stesso. Ci saranno altri modi di comunicare le malattie infettive".