Sanremo 2022, Morandi a rischio esclusione: cosa è successo

Gianni Morandi a rischio esclusione dalla prossima edizione del Festival di Sanremo 2022. Il suo brano 'Apri tutte le porte', infatti, è stato in parte pubblicato ieri sui social. Sulla pagina Facebook del cantante è apparso un video, poi rimosso, nel quale compariva lo stesso Morandi che, insieme al produttore dj Mousse T, parlava della canzone scritta da Jovanotti che si sentiva in sottofondo. Una violazione, questa, del regolamento del Festival.

Ora il caso è al vaglio del direttore artistico Amadeus il quale, l'anno passato, ha dovuto fare i conti con una situazione simile, ovvero la pubblicazione su Instagram per errore da parte di Fedez di alcuni secondi del brano con il quale si sarebbe dovuto esibire sul palco dell'Ariston. In quest'ultimo caso Amadeus decise poi di non applicare il regolamento spiegando che la durata del video non svelava il brano che manteneva il tratto di novità richiesto dal regolamento.