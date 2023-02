"Giorgia legalizzala". E' il messaggio gridato al governo dal palco di Sanremo 2023 da Fedez e gli Articolo 31 mentre sfumano le note di 'Ohi Maria', al termine del medley dei vecchi successi dei tre rapper.

Un tuffo nel passato da 'Italiano medio' a 'La fidanzata' (con incursione di Fedez in platea per un bacio alla mamma), passando per il 'Tranqi funky' fino a chiudere con la canzone-inno alle droghe leggere 'Ohi Maria'.