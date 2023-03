Sanremo 2023, Rosa Chemical: "Mio bacio contestato da chi è fuori da realtà"

Le polemiche non lo hanno sfiorato. Dopo il bacio in bocca a Fedez durante la sua esibizione con 'Made in Italy' al Festival di Sanremo, Rosa Chemical, all'anagrafe Manuel Franco Rocati, in un'intervista a 'la Repubblica' dice di essere scandalizzato dai "retrogradi, i bigotti e le persone con i paraocchi". E confessa: "Avevo messo in conto più le polemiche. L’amore che sto ricevendo è bellissimo". Il primo attacco di Maddalena Morgante, la deputata di FdI, non lo ha "toccato minimamente, mi dispiace che la gente critichi senza sapere, ero consapevole che parlasse di una cosa che non conosceva. Vorrei sapere se si è ricreduta su di me... Penso di no".

Rosa Chemical spiega di non sentirsi il paladino del gender fluid, ma "un artista che sale sul palco e si esprime, se poi in me si ritrova tanta gente sono contento". Confessa che la sessualità "è un tema che mi tocca perché per me conta. La libertà di parola e di pensiero hanno un valore immenso. Sul palco il mio focus era legato alla sessualità". E aggiunge: "Se avessi fatto qualcosa di già visto sarei passato inosservato. Non è stato così, ci ho messo qualcosa in più o di diverso, non c’era stata una performance così sfacciata". "Se hai un messaggio forte e tre minuti per esporlo, osi. È una vittoria essere stato compreso".

"Non ho trovato una persona chiusa al festival, solo amore. Al di fuori dei politici che lo criticano, vivono in un’altra realtà", prosegue Rosa Chemical. E conclude: "Se i politici non vogliono sapere quello che succede e non sono curiosi, come pensano di capire la società?".