Sanremo, in piazza il 'festival di commercianti e ristoratori' contro le chiusure

dall'inviata Silvia Mancinelli

E' in scena in piazza Colombo, a pochi passi dal teatro Ariston, il festival alternativo dei commercianti e dei ristoratori di Sanremo. Protestano contro le chiusure imposte per contenere la diffusione della pandemia, chiedono al governo di investire sulla sanità e invocano la riapertura di tutte le attività. Con tricolori e cartelli ci sono proprietari di palestre, di locali, di sale da ballo.

"Siamo qui per rivendicare il nostro diritto al lavoro e alle libertà - spiega all’Adnkronos Maurizio Pinto, presidente del Movimento Imprese Italiane - Questo è il monito che ha unito il movimento imprese italiane, l’associazione fieristi italiani, Coem e ‘Io apro’. Il Covid esiste, curatelo ma lasciateci vivere e lavorare, dobbiamo tornare alla normalità". "Fiorello, che ha iniziato nelle piazze, si ricordi di noi che siamo senza lavoro. Artisti, come quelli che si esibiscono a pochi metri da qui, eppure condannati all’inattività" interviene al microfono una cantante.