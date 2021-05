Sardegna zona bianca da oggi, riaperture e regole: cosa cambia

Sardegna zona bianca da oggi, con nuove misure e regole meno stringenti e riaperture di piscine (anche al chiuso), centri benessere e termali, sale giochi e bingo, parchi tematici e di divertimento. Il presidente della Regione, Christian Solinas, ha infatti firmato una nuova ordinanza con le prescrizioni per il riavvio delle attività anche al chiuso, comprese le disposizioni per le feste post cerimonie (green pass necessario anche in zona bianca), la ristorazione, le sale da ballo e le discoteche (numero delle persone presenti contemporaneamente ogni metro cubo, ricambio dell'aria), le sagre.

Restano ferme le disposizioni sul distanziamento personale, l'utilizzo delle mascherine e l'igienizzazione delle mani, la disinfezione delle superfici e degli oggetti di qualsiasi esercizio o locale aperto al pubblico. Sono intensificati i controlli sul rispetto delle prescrizioni e rafforzate le misure di sanità pubblica previste, incluse quelle di contact tracing. La nuova ordinanza sarà valida fino al 15 giugno.