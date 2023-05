Sbarbatelle: giovani gemme dalle radici profonde

Sbarbatelle è un progetto nato dalla sensibilità di Paolo Poncino, delegato di AIS Asti, per valorizzare e dare peso al crescente ruolo delle giovani produttrici italiane nel mondo del vino. Tutto è iniziato circa 6 anni fa con un piccolo gruppo di 15 produttrici, ma oggi sono oltre 70 provenienti da ogni regione italiana.

A raccontarci questo crescente network è Flavia Marazzi di Scuropasso: “Sbarbatelle per noi non è più solo un evento ma un’opportunità per creare una rete tra vignaiole. Siamo imprenditrici under 35 che provengono da territori anche molto diversi, accomunate dal desiderio di crescere e migliorare, confrontandoci e sostenendoci a vicenda. E questa è la vera essenza di Sbarbatelle.”

Adnkronos - Vendemmie