Scanzi vaccinato, Codacons contro Berlinguer

Scanzi vaccinato, il Codacons attacca Bianca Berlinguer e Marco Travaglio, entrambi scesi in campo nelle ultime ore per difendere il giornalista che si è vaccinato contro il Covid ad Arezzo. "Per giustificare Andrea Scanzi, Travaglio sul Fatto Quotidiano di ieri inventa una bugia bella e buona, affermando che il Commissario Straordinario Figliuolo avrebbe autorizzato a vaccinare chiunque allo scopo di non sprecare preziose dosi di vaccino", denuncia il Codacons.

"Ma tale tesi è assolutamente falsa e priva di fondamento -prosegue l'associazione- e viene smentita dall’ordinanza del 15 marzo 2021, firmata dallo stesso Figliuolo, in cui si stabilisce che: 'Le dosi residue a fine giornata, qualora non conservabili, siano eccezionalmente somministrate, evitando sprechi, in favore di soggetti comunque disponibili al momento, secondo l’ordine di priorità del Piano nazionale'. E proprio l’ordine di priorità del piano Nazionale prevede in primo luogo la vaccinazione degli ultraottantenni, non certo del primo giornalista che insiste con ripetute telefonate per ottenere in via prioritaria la vaccinazione, sottraendola ad altri aventi diritto, smentendo le insulse tesi del direttore del Fatto Quotidiano".

"Peggio di Travaglio", però, secondo il Codacons "ha fatto Bianca Berlinguer, che ieri nel corso di Cartabianca ha utilizzato il servizio pubblico pagato dei cittadini per una immotivata difesa di Scanzi, sostenendo la correttezza della procedura seguita dal giornalista per ottenere la vaccinazione, procedura in realtà errata, e realizzando così una sorta di istigazione a violare il piano nazionale, che mette anziani e soggetti fragili come riservisti prioritari". Per tale motivo il Codacons presenta oggi un nuovo esposto all’Ordine dei Giornalisti contro Marco Travaglio e Bianca Berlinguer, e chiede inoltre alla Rai di avviare un audit interno per valutare il comportamento della giornalista.