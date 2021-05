Schiacciato dal tornio, operaio 49enne muore a Busto Arisizio

Incidente sul lavoro, questa mattina, per un operaio di 49 anni, rimasto ferito da un tornio meccanico. La vicenda è avvenuta a Busto Arsizio (Varese), attorno alle 8.30, in via del Roccolo, in una ditta di produzione e lavorazione di materie plastiche.

L'uomo stava lavorando al tornio meccanico quando si è ferito riportando un trauma da schiacciamento ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Legnano. Sul posto sono intervenuti elisoccorso, carabinieri, polizia locale e vigili del fuoco.