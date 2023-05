Schillaci: "Italia avanti per uso fondi Pnrr, lavoriamo a piattaforma telemedicina"

"Stiamo lavorando alla realizzazione della piattaforma nazionale di telemedicina, un progetto che, grazie alla collaborazione di Agenas, pone l’Italia all’avanguardia rispetto alle altre nazioni europee nell’utilizzo dei fondi del Pnrr e che consentirà concretamente la gestione dell’erogazione dei servizi di telemedicina". Lo ha detto il ministro della Salute, Orazio Schillaci, intervenuto alla presentazione del documento programmatico dell’Intergruppo parlamentare Sanità digitale e terapie digitali, oggi a Roma.

"Il Pnrr ci consentirà anche di ammodernare il parco tecnologico e digitale ospedaliero - continua - per rendere i nostri nosocomi più sicuri e sostenibili, nonché di rafforzare il sistema di raccolta e analisi dei dati, sempre più strategici per una efficace programmazione sanitaria, la promozione della ricerca e la prevenzione delle malattie”, ha detto il ministro ricordando che “è stato pubblicato il decreto di ripartizione delle risorse fra le Regioni per potenziare l’assistenza domiciliare, che nel 2026 dovrà coprire almeno il 10% della popolazione degli over 65”.