Schneider Electric lancia Galaxy VL: il più compatto UPS trifase della sua categoria

• Design modulare e scalabile per rispondere a qualsiasi esigenza dei professionisti dei Data Center

• Il 50% più compatto rispetto alla media del settore

• Design touch-safe Live Swap per una maggiore protezione dei dipendenti e della continuità aziendale

• Efficienza del 99% in modalità ECOnversion™ per un ritorno sull'investimento totale entro due anni, per Data Center di medie e grandi dimensioni

Stezzano (BG) 26 aprile 2021 – Schneider Electric, leader nella trasformazione digitale della gestione e dell'automazione dell'energia, ha annunciato oggi il lancio globale dell’UPS Trifase Galaxy VL 200-500 kW (400V/480V), l’ultimo arrivato nella famiglia dei Galaxy. Disponibile in tutto il mondo, questo UPS compatto e ad alta efficienza, offre un'efficienza fino al 99% in modalità ECOnversion™ per un ritorno completo sull'investimento entro due anni (dipendente dal modello) per Data Center di medie e grandi dimensioni e strutture commerciali e industriali.

Il design compatto del Galaxy VL è la metà della media del settore 0,8 m2, perfetto quando la superficie del Data Center è ridotta. La sua architettura modulare e scalabile consente ai professionisti dei Data Center di scalare la potenza in modo incrementale, da 200 kW a 500 kW con moduli di potenza da 50 kW, fornendo la flessibilità necessaria per crescere secondo le loro esigenze aziendali.

Con Galaxy VL, Schneider Electric introduce Live Swap, una funzionalità pionieristica che offre un design touch-safe durante tutto il processo di aggiunta o sostituzione dei moduli di alimentazione mentre l'UPS è online e completamente operativo, offrendo una maggiore continuità aziendale e azzerando i tempi di inattività. Inoltre, il design touch safe di Live Swap offre una maggiore protezione per i dipendenti che non devono più trasferire l'UPS al bypass di manutenzione o la battery mode durante l'inserimento o la rimozione dei moduli di alimentazione.

"Il nuovo Galaxy VL ad alta efficienza energetica definisce uno standard molto elevato per l'innovazione UPS ed è progettato per aiutare i nostri clienti a crescere riducendo al minimo l'ingombro e il costo di proprietà", ha affermato Mustafa Demirkol, VP, 3-Phase Global Offer Management per Schneider Electric. “È in linea con la nostra attenzione ai requisiti futuri per i Data Center e per soddisfare le richieste di adattabilità, resilienza, efficienza e sostenibilità. L'ultima soluzione che si aggiunge alla famiglia Galaxy, è un prodotto Green Premium che offre le massime prestazioni, supporta gli obiettivi di sostenibilità e colma una precedente lacuna nel mercato per il segmento di potenza di fascia media".

Vantaggi chiave del nuovo Galaxy VL

• Massimizza lo spazio per consentire lo sviluppo del Data Center: Galaxy VL è il più compatto della sua categoria, il 50% più compatto rispetto alla media del settore con una superficie di 8 m2. Inoltre, gli armadi Galaxy con batterie agli ioni di litio offrono un risparmio di spazio totale fino al 70% rispetto alle soluzioni per batterie VRLA.

• Fa risparmiare spazio e investimento: la piattaforma modulare e scalabile di Galaxy VL ti consente di pagare in base alla crescita del Data Center, riducendo gli investimenti in conto capitale, i costi operativi, il consumo di energia e il TCO. Inoltre, è possibile scalare la potenza istantaneamente con incrementi di 50 kW da 200 a 500 kW senza alcun ingombro aggiuntivo.

• Raggiungere gli obiettivi di sostenibilità: garantisce fino al 99% di efficienza in modalità ECOnversion per un pieno ritorno sull'investimento entro due anni e un risparmio energetico annuo di circa 26.280 EUR). La soluzione Schneider Electric Green Premium, include l'opzione per batterie agli ioni di litio a lunga durata.

• Maggiore affidabilità grazie a EcoStruxure: collegando Galaxy VL a EcoStruxure, la piattaforma aperta, interoperabile e abilitata per IoT di Schneider Electric, gli operatori di Data Center possono trarre tutti I vantaggi del software e dei servizi IT EcoStruxure™. Queste offerte di EcoStruxure consentono ai clienti di monitorare, gestire e personalizzare la propria infrastruttura IT e ottenere assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre e ovunque.

Il Galaxy VL è disponibile in tutto il mondo e può essere acquistato direttamente da Schneider Electric. Visita questa web page per i dettagli.

EcoStruxure

EcoStruxure ™ è la nostra piattaforma e architettura aperta, interoperabile e abilitata per IoT. EcoStruxure offre ai nostri clienti un valore aggiunto in termini di sicurezza, affidabilità, efficienza, sostenibilità e connettività. EcoStruxure sfrutta i progressi in IoT, mobility, rilevamento, cloud, analisi e sicurezza informatica per fornire innovazione a ogni livello. La soluzione include prodotti connessi, Edge Control e app, analisi e servizi supportati dal Customer Lifecycle Software. EcoStruxure ™ è stato implementato in quasi 500.000 siti con il supporto di oltre 20.000 sviluppatori, 650.000 fornitori di servizi e partner, 3.000 utility e collega oltre 2 milioni di asset in gestione.

Dalla consulenza in materia di energia e sostenibilità all'ottimizzazione del ciclo di vita dei vostri sistemi operativi, disponiamo di servizi in tutto il mondo per soddisfare le vostre esigenze aziendali. Essendo un’azienda customer-centrica, Schneider Electric è il tuo consulente di fiducia per aumentare l'affidabilità degli asset, migliorare il costo totale di proprietà e guidare la trasformazione digitale della tua azienda verso sostenibilità, efficienza e sicurezza.

About Schneider Electric

L’obiettivo di Schneider Electric è consentire a tutti di sfruttare al meglio l’energia e le risorse, coniugando progresso e sostenibilità. Questo è ciò che definiamo, Life Is On.

La nostra missione è essere il Partner digitale per la sostenibilità e l’efficienza.

Guidiamo la trasformazione digitale integrando le migliori tecnologie mondiali per la gestione dei processi e dell’energia, prodotti connessi dal campo al cloud, soluzioni di controllo, software e servizi per tutto il ciclo di vita; in questo modo, rendiamo possibile la gestione integrata di case, edifici, Data Center, infrastrutture, industrie. Siamo la più locale delle aziende globali.

Promuoviamo l’adozione di standard aperti e la creazione di ecosistemi di partnership che condividano con noi uno scopo significativo e i nostri valori di inclusione e di valorizzazione delle persone. www.se.com/it

www.se.com/it

Risorse utili

• Galaxy VL on SE.com

• Whitepaper: Mitigating Electrical Risk While Swapping Energized Equipment

Hashtags: #LifeIsOn #Ecostruxure

Schneider Electric

pr.italy@globalcommunications.se.com

Prima Pagina Comunicazione

Caterina Ferrara, Cristiana Stradella

caterina@primapagina.it; cristiana@primapagina.it