Sci, Brignone nella storia: prima azzurra a vincere la coppa di SuperG

Federica Brignone ha vinto la Coppa del mondo di superG femminile. La campionessa valdostana si è matematicamente aggiudicata il titolo prima ancora di scendere in pista nell'appuntamento di Lenzerheide, in Svizzera, dove è finita fuori la diretta rivale per il titolo, l'azzurra Elena Curtoni. Brignone si era presentata al via della gara con 103 punti di vantaggio sulla Curtoni.

Federica Brignone è la prima azzurra nella storia a riuscire nell’impresa.

La carabiniera valdostana con una gara buona a tratti, ottimo avvio ma con qualche errore di troppo, è riuscita a guadagnarsi l’ingresso tra le migliori dieci, in nona posizione ex aequo con la francese Laura Gauche a 2”20, conquistando così la sua quarta sfera di cristallo in carriera dopo quelle di gigante e combinata oltre, soprattutto, alla generale del 2020. La gara è andata alla francese Romane Miradoli in 1’19”87, davanti alla statunitense Mikaela Shiffrin e alla svizzera Lara Gut-Behrami.

Classifica di specialità che rimane invariata con la vittoria di Brignone con 506 punti, seguita da Curtoni e dall’assente Goggia che mantiene il terzo posto. Shiffrin ha guadagnato terreno nella generale con 1106 punti, seguita da Vlhova a 1039 e da Sofia Goggia e Federica Brignone appaiate al terzo posto a 851. Saranno così quattro le azzurre alle finali di specialità a Courchevel-Méribel: Federica Brignone, Sofia Goggia, Elena Curtoni e Marta Bassino.

"Sono contentissima, veramente. Finalmente riceverò la mia coppa su un podio quest'anno. Mi spiace per Elena (Curtoni ndr) è stata una grande sfida in Italia, lei ha fatto una stagione stratosferica e oggi sapeva di dover andare al massimo per recuperare punti e alla fine si è messa fuorigioco" ha detto Brignone a Rai Sport.

"L'emozione più grande oggi è stata incontrare Roger Federer che è il mio idolo da sempre. Gli ho detto che sono una sua grande fan e se poteva fare una foto, poi gli ho detto che probabilmente avrà molte più richieste di foto di noi oggi" ha aggiunto con una battuta.