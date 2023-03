Sci, Odermatt vince gigante di Kranjska Gora: è sua la Coppa del Mondo

Marco Odermatt si aggiudica il quinto gigante stagionale con il tempo di 2’16″65, per 23 centesimi davanti ad Alexis Pinturault, felicissimo per il ritorno sul podio nella specialità. Ma al terzo posto si piazza Henrik Kristoffersen, con 37 centesimi di ritardo, che si mantiene a tiro dello svizzero nella classifica di specialità, unico atleta ancora in grado di contendere al talento svizzero il primato stagionale. Ora la situazione vede Odermatt a quota 640 punti contro i 500 del norvegese ma due gare dal termine della stagione. Sarà fondamentale quindi il gigante bis di domenica, sempre sulla Podkoren di Kranjska Gora. La Coppa generale è invece già fra le mani dello svizzero che sale a 1726 punti contro i 1240 di Kilde, assente in queste gare slovene.

L’Italia registra il ritorno nella top ten di Luca De Aliprandini, grazie al nono tempo nella seconda manche che permette al trentino di recuperare 4 posizioni rispetto alla prima frazione. Ne perde quattro, invece, Filippo Della Vite, che chiude al 14° posto finale, al termine di una seconda manche con qualche errore di troppo. Hannes Zingerle conferma il 18° posto già ottenuto a metà gara, ottimo risultato per l’altoatesino se si considera il pettorale numero 45. Giovanni Borsotti chiude al 25° posto, non riuscendo a sfruttare al meglio il basso numero di partenza della seconda manche.

Non si erano qualificati per la seconda manche Alex Vinatzer, Tobias Kastlunger e Alex Hofer, mentre era uscito nella prima Simon Maurberger. Prima del penultimo gigante, quindi gli italiani che rientrano fra i primi 25 sono: della Vite, 14° con 120 punti, De Aliprandini 23° con 63 punti in risalita di ben 8 posizioni. Appena fuori c’è Borsotti, 26° con 57 punti, che si gioca tutto nella gara di domenica. Zingerle sale al 32° posto con 39 punti, e anche per lui sarà decisiva la penultima gara. Domenica la gara bis con prima manche alle 9.30 e seconda alle 12.30.