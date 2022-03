Sci, Sofia Goggia vince la Coppa del mondo di discesa

Sofia Goggia ha vinto la Coppa del Mondo di discesa per la terza volta in carriera. La 29enne bergamasca ha avuto la certezza del successo nell'ultima gara delle finali di Courchevel prima ancora di scendere in pista perché la sua avversaria, la svizzera Corinne Suter, staccata di 75 punti dall'azzurra in classifica, è scivolata fuori dalle prime due posizioni e non può più raggiungere la campionessa della Fiamme Gialle.