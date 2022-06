Scissione 5 Stelle, Draghi: "Nessun cambio nella squadra di governo"

(Tog/AdnKronos)

Nessun cambio di ministri nel governo Draghi dopo la scissione del Movimento 5 Stelle e la nascita del gruppo Insieme per il Futuro di Luigi Di Maio. "La risposta è no", afferma netto il presidente del Consiglio Mario Draghi in conferenza stampa a Bruxelles al termine del Consiglio Europeo a chi gli domanda se ritenga necessario fare qualche cambiamento nella compagine ministeriale per rilanciare l'azione del governo.

"Se mi sento con un mandato più forte o più debole? La risposta è lo stesso mandato", taglia corto Draghi commentando l'effetto che la divisione avvenuta nel primo partito della maggioranza potrebbe avere sull'esecutivo.