Scissione M5S continua, i rumors sui big in uscita

Continua la scissione M5S e continuano a rimbalzare anche i rumors su nuovi addii in casa 5 Stelle, dopo lo tsunami provocato dall'uscita di Luigi Di Maio insieme a una sessantina di fedelissimi per fondare un nuovo gruppo, 'Insieme per il Futuro'. Occhi puntati sull'ex ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina, che in molti, tra le file dei 'dimaiani', considerano vicinissima ad abbandonare la nave di Giuseppe Conte per approdare su quella del ministro degli Esteri. Stando a diverse fonti interne, l'annuncio di un suo passaggio a Ipf potrebbe arrivare già nella giornata di domani.

E Azzolina non sarebbe l'unica 'big' che starebbe valutando in queste ore un cambio di squadra. "O Conte tira fuori un progetto o io non ci sto", si sfogava uno degli esponenti di peso del M5S questa mattina prima di prendere parte alla riunione dei vertici al quartier generale di Campo Marzio. Altri nomi di 'big' attenzionati quelli di Alfonso Bonafede e dell'ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro, entrambi considerati in passato vicinissimi a Di Maio. Fraccaro nega all'Adnkronos di voler lasciare il M5S, mentre Bonafede, attuale coordinatore del Comitato per i rapporti territoriali e dunque nel Consiglio nazionale grillino, è guardato con sospetto dai colleghi per la posizione che l'altro giorno ha assunto durante il 'processo' a Di Maio, quando ha invitato gli altri membri dell'organismo pentastellato ad abbassare i toni ed evitare attacchi personali. Anche a livello locale si prevede una diaspora. I riflettori sono puntati sulle prossime nomine dei coordinatori provinciali: "Quando Conte farà i nomi dei coordinatori, fuori alla nostra porta ci sarà la fila...", ironizza un parlamentare 'dimaiano'.