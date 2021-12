Scontro tra auto e scooter, morto 17enne a Ischia

Un ragazzo di 17 anni è morto la scorsa notte in un incidente stradale avvenuto sull'isola d'Ischia. A scontrarsi, sulla litoranea tra i comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno, lo scooter a bordo del quale viaggiava il 17enne e un'auto, che dopo l'impatto si è ribaltata. Il 22enne alla guida dell'auto ha riportato ferite lievi, mentre il giovane è stato sbalzato dalla sella dello scooter ed è finito sulla scogliera sottostante. I sanitari del 118 intervenuti sul posto non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Il 22enne alla guida dell'auto è stato denunciato per omicidio stradale.