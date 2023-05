Scudetto Napoli, festa il 4 giugno: il programma

Il Napoli ha vinto lo scudetto 2022-2023, prende forma la festa che andrà in scena nell'ultima giornata del campionato. Sarà definito lunedì il programma dei festeggiamenti che si terranno domenica 4 giugno in occasione dell'ultima giornata di Serie A quando allo stadio Diego Armando Maradona si giocherà Napoli-Sampdoria e, al termine, si terrà la cerimonia di consegna della Coppa dei Campioni d'Italia. Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi spiega che "al momento l'orientamento è che ci sia la festa allo stadio, dopo la consegna della coppa, e noi ci stiamo attrezzando per garantire l'allestimento degli schermi in alcune piazze della città e dell'area metropolitana".

Non ci sarà quindi l'installazione di palchi nelle diverse piazze cittadine e della provincia ma la sola trasmissione dell'evento in corso allo stadio: "Dal punto di vista della ripresa televisiva - spiega ancora Manfredi - l'organizzazione su più palchi era molto più complicata, quindi alla fine è prevalsa l'idea che ci fosse una sola sede principale dove c'era la ripresa, e poi che ci fosse una distribuzione del segnale in varie piazze della città e dell'area metropolitana".