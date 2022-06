Scuola, al via esami terza media per oltre 565mila studenti

Da oggi al 30 giugno gli esami di terza media per oltre 565mila studenti in presenza, ma con la mascherina. Previste due prove scritte, una di Italiano e una relativa alle competenze logico-matematiche, seguirà un colloquio, nel corso del quale saranno accertate anche le competenze relative alla Lingua inglese, alla seconda lingua comunitaria e all'insegnamento dell'Educazione civica. La votazione finale resta in decimi. Si potrà ottenere la lode. Per il solo colloquio, è prevista la possibilità della videoconferenza per i candidati impossibilitati a lasciare il proprio domicilio.