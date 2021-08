"Ci vuole l’obbligo" del vaccino anti-covid "per tutti gli insegnanti: chi non è vaccinato dovrebbe non insegnare in presenza". Lo sottolinea su Facebook Matteo Bassetti, direttore della clinica di Malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova, citando un articolo del 'New York Times': "In California un’insegnante elementare non vaccinata ha contratto la variante Delta e ha infettato 26 persone tra scolari e loro parenti".