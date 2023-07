Scuola, il progetto di Valditara contro la dispersione

"Il Pnrr interviene già in modo importante con delle risorse ma noi oggi andiamo oltre: noi oggi intendiamo dare una visione e una strategia che sino ad ora è mancata, andando ad affrontare delle tematiche che danno luogo a quella dispersione esplicita e quella dispersione implicita che per certi aspetti è ancora più grave". Lo ha detto il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara intervenuto alla presentazione del progetto Agenda Sud per il contrasto della dispersione scolastica e il superamento dei divari territoriali nel Mezzogiorno.