Serie A; Juventus-Milan: rossoneri a tre punti dalla Champions, ma in quota bianconeri avanti a 2,36

Gli uomini di Pioli vogliono chiudere i conti per la top-4 con una giornata di anticipo: la vittoria allo Stadium vale 3,03 volte la posta

Roma, 26 maggio 2023 - Mettere in ghiaccio la qualificazione alla prossima Champions League contro una Juventus ferita tra situazioni di campo ed extra. Il Milan di Stefano Pioli è ospite allo Stadium di un avversario contro il quale è imbattuto da quattro partite. Sarà un match molto equilibrato quello che chiuderà il programma della 37^ giornata, con gli analisti di Planetwin365 che preferiscono il riscatto dei padroni di casa, a 2,36 rispetto al blitz rossonero offerto a 3,03. Sale invece a 3,25 il pareggio come nell’ultima sfida torinese terminata 1-1, risultato in pole anche domenica sera a quota 6,73. Gli ultimi tre scontri diretti hanno regalato pochi gol, quindi il quarto Under 2,5 consecutivo è in vantaggio a 1,72 sull’Over 2,5 dato a 2,01. Spera in un’altra sera magica Olivier Giroud, dopo la tripletta dello scorso turno contro la Sampdoria, il primo gol del transalpino alla Juve è proposto a 3,35 mentre Federico Chiesa, tornato al gol in Serie A lunedì sera a Empoli dopo oltre un anno, cerca un bis dato a 4,25. Occhio anche al pericolo espulsione: come emerge dal sito Calcio.com, la Juventus è la squadra che ha ricevuto più cartellini rossi dell’intera Serie A, ben 6, e un’altra uscita anticipata nei 90 minuti dello Stadium è fissata a 3,65.

Nella sfida tutta nerazzurra tra Inter e Atalanta è sempre in ballo un posto in Champions League. Alla formazione di Inzaghi, reduce dalla conquista della Coppa Italia di mercoledì, manca un solo punto per la matematica mentre la Dea deve vincere e sperare in buone notizie dagli altri campi. Sulla carta è avanti il segno «1», a 1,85, sale a 3,75 il pareggio replay dell’ultimo precedente a San Siro, mentre il colpo bergamasco - assente da nove anni – è offerto a 3,95. L’Inter è la migliore difesa interna del campionato, ma in quota il Goal, a 1,57, prevale nettamente sul No Goal dato a 2,25. L’attacco dell’Inter punta sulla forza della Lu-La: in pole la rete di Lautaro Martinez, a 2,40, sul poker di Romelu Lukaku - a segno da tre giornate consecutive in Serie A - dato a 2,65,Gasperini invece si affida al ritrovato Rasmus Hojlund (3,50), tornato in gol nello scorso turno.

La Roma, a quattro giorni dalla finale di Budapest in Europa League, sfida una Fiorentina battuta sei volte negli ultimi sette precedenti. In quest’occasione però gli analisti propongono il successo viola a 2,40 contro il 2,97 del colpo giallorosso. Sale a 3,25 il pareggio mai uscito negli ultimi sette scontri diretti. Le ultime due sfide hanno visto la squadra di casa prevalere per 2-0: il terzo “risultato all’inglese” consecutivo si gioca a 11,51.

Molto caldo anche l’asse salvezza, dove ci sono tre squadre in lotta per evitare il terzultimo posto, occupato ora dal Verona, favorito a 1,66 su Planetwin365 nel match del “Bentegodi” contro l’Empoli, salvo ma in gran forma come testimoniano le tre vittorie e un pareggio nelle ultime quattro di campionato. Missione più difficile, ma alla portata, per lo Spezia, a + 1 sui gialloblù e proposto vincente a 2,35 contro il Torino, in cerca dell’ottavo posto in classifica e quotato a 3,06.

Impresa più difficile invece per il Lecce, che con un successo e risultati positivi da Empoli e La Spezia potrebbe già festeggiare la permanenza in massima serie. Gli uomini di Baroni (2,88) partono dietro in casa di un Monza (2,50) imbattuto da otto turni.

