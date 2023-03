Serranova, marito e moglie morti in casa: ipotesi duplice omicidio

Sono andati avanti per tutta la notte gli accertamenti tecnici e scientifici nell'abitazione di Serranova, frazione di Carovigno in provincia di Brindisi, dove sono stati trovati morti un uomo di 69 anni e la moglie di 64, uccisi con colpi di arma da fuoco. Le ipotesi hanno inizialmente percorso la strada dell'omicidio-suicidio ma dagli approfondimenti investigativi si sarebbero poi orientate sulla pista del duplice omicidio perché non sarebbero state trovate armi. In questa fase delle investigazioni, ad ogni modo, tutti gli scenari restano aperti. A dare l'allarme è stato un familiare dell'uomo che per tutto il giorno non lo aveva né visto né sentito. Le indagini sono condotte dai carabinieri, con il coordinamento della Procura di Brindisi. Sotto sequestro l'abitazione rurale della coppia di coniugi.