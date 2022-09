Settimana lavorativa di 4 giorni, Grillo: "Toccasana"

Mentre (ultimo il Regno Unito), l'Europa sperimenta con successo la settimana lavorativa a 4 giorni, a rilanciarla in Italia ci pensa il 'garante' del Movimento 5 Stelle Beppe Grillo.

"La settimana lavorativa di quattro giorni è un toccasana per i lavoratori, le aziende, la società e può anche essere una via per affrontare il cambiamento climatico. Ecco perché è così importante riprenderci la nostra vita!", scrive su Twitter Grillo rilanciando un post pubblicato sul suo blog firmato da Juliet Schor, docente di sociologia all'università di Boston.