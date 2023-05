Si insedia nuovo capo Polizia Pisani: ''Avrò coraggio scelte e cambiamenti necessari''

"La continuità affinché sia un valore non deve semplicemente scorrere ma deve evolversi. Ed oggi, la costante evoluzione della società ci impone di essere, senza ritardo, in grado di garantire un sistema di sicurezza collettivo che sia al passo con i tempi. Da qui, il coraggio delle scelte e dei cambiamenti che saranno necessari". Lo ha detto il nuovo capo della polizia Vittorio Pisani nel discorso pronunciato durante la cerimonia di avvicendamento, che si è svolta questa mattina alla Scuola Superiore di Polizia di Roma, alla presenza del ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi. Pisani prende il posto di Lamberto Giannini, nominato prefetto di Roma.

La ''visione di insieme deve essere la strada maestra - ha detto il nuovo capo della Polizia - solo con la partecipazione di tutte le forze in campo, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, di cui avrò l’onore e l’onere della responsabilità, potrà adempiere a quella funzione che il Parlamento gli ha voluto assegnare''. Quindi il riferimento alla necessità di operare insieme alle altre forze di polizia, con le quali "potremmo garantire l'ordine, la sicurezza e il soccorso pubblico nel Paese, soprattutto in quei territori maggiormente bisognevoli della nostra presenza, in un momento storico connotato purtroppo da drammatiche vicende". Pisani si è rivolto anche alle Forze Armate: ''Auspico il vostro contributo, di cui riconosco il peso non certo residuale bensì fortemente integrativo''. Un passaggio del discorso è stato dedicato dal nuovo direttore del Dipartimento di Pubblica Sicurezza anche al "comparto di intelligence". "Il vostro fluido, consolidato e silenzioso apporto informativo, di cui sono grato, sarà costantemente un valore aggiunto a sostegno dei momenti decisionali", ha detto Pisani. Infine la magistratura: ''Il supporto quotidiano ed efficace agli uffici dell’amministrazione della giustizia, intesa nel suo complesso, sarà un impegno primario - ha aggiunto - Tutti noi siamo ben consapevoli che soltanto attraverso l’applicazione del diritto può assicurarsi la civile convivenza e la protezione della nostra comunità da qualsiasi forma di illegalità. La subordinazione funzionale della polizia giudiziaria all’Autorità giudiziaria, sancita dalla Costituzione, non è un mero principio di forma ma deve costituire un metodo di lavoro, affinché le attività di indagine svolte risultino utili ed utilizzabili ai fini dell’esercizio dell’azione penale".

Il capo della Polizia ha poi voluto sottolineare l'importanza del rispetto delle ''garanzie difensive, della legittima azione forense e della dignità della persona indagata''. Sarà ''nell’esercizio di quei poteri, anche repressivi, che l’ordinamento ci attribuisce che dobbiamo dimostrare di saper agire con fermezza ma di essere nel contempo un presidio di libertà", ha continuato. Pisani ha chiarito infine che la missione della polizia è ''l’essere concretamente al servizio della comunità'' sottolineando anche ''il dovere di tutelare le istituzioni democratiche e di assicurare a tutti l’esercizio delle libertà fondamentali e dei diritti, che ci hanno donato i nostri padri costituenti".

(di Giorgia Sodaro)