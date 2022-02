Si rinnova la partnership tra Snaitech e valore D

La collaborazione fondata sulla diffusione della Gender Equality, inaugurata l’anno scorso, proseguirà nel 2022 con tante iniziative formative per i dipendenti

Milano, 22 febbraio 2022 – Snaitech ha confermato per il 2022 la sua adesione a Valore D, la prima associazione di imprese in Italia che, da più di dieci anni, è impegnata nell’affrontare il tema dell’equilibrio di genere e nel diffondere una cultura dell’inclusione a supporto dell’innovazione, del progresso e della crescita delle organizzazioni e del Paese.

Annunciata lo scorso anno, la collaborazione con Valore D ha permesso a Snaitech di aggiungere un tassello importante al percorso intrapreso ormai da tanti anni con lo scopo di diffondere all’interno dell’azienda una cultura dell’inclusione e dell’equilibrio di genere, finalizzata al miglioramento costante dell’ambiente lavorativo e ad assicurare il benessere dei propri dipendenti.

“La cultura dell’inclusione è diventata ormai un pilastro fondante della nostra cultura aziendale, per questa ragione siamo felici di aver rinnovato anche per il 2022 la nostra adesione a Valore D. C’è ancora tanta strada da fare in merito all’inclusione e soprattutto alla riduzione del divario di genere; per fare la nostra parte abbiamo deciso di utilizzare uno degli strumenti più potenti che abbiamo a disposizione: il confronto. L’adesione a Valore D ci consente infatti di beneficiare di numerosi momenti di dialogo sia internamente – grazie alle molte iniziative che coinvolgono i nostri dipendenti – ma anche esternamente, grazie alla possibilità di partecipare a tavoli interaziendali, opportunità uniche per potersi confrontare tra associati in merito a best practices e future attività” – ha dichiarato Lavinia Pupelli, Direttore Risorse Umane e Organizzazione di Snaitech.

L’attenzione ai temi di gender balance non è una novità per Snaitech, che da sempre lavora per costruire un ambiente lavorativo il più inclusivo possibile, come dimostrano gli stessi dati dell’occupazione femminile, ad oggi attorno al 50%, e le politiche attuate dall’azienda a sostegno della genitorialità.

Con questa partnership, l’obiettivo di Snaitech è quello di sensibilizzare in maniera ancora più incisiva i propri dipendenti, attraverso un loro coinvolgimento attivo in momenti di confronto e formazione. L’adesione all’associazione ha infatti consentito a tutti i dipendenti di beneficiare nel corso del 2021 di numerose iniziative formative, come la Academy di Valore D, i percorsi di mentorship, webinar finalizzati al confronto e al dialogo ed infine i Valore D Talks, un ciclo di appuntamenti offerti dall’associazione e distribuiti nell’arco dell’anno tenuti da esperti ed esperte sulle tematiche più attuali riguardanti la Diversity & Inclusion.

Per incentivare ancora di più la partecipazione attiva, in occasione di ciascun appuntamento Snaitech ha invitato tutta la popolazione aziendale a partecipare a questi Talks attraverso una comunicazione interna apposita dedicata ai temi D&I che riportava una breve descrizione dell’evento e il link per partecipare: nel 2021, i Talks hanno riscosso molto entusiasmo nei dipendenti, che hanno scelto di prendere parte a diversi appuntamenti dedicati a temi come le Professioni STEM, l’importanza dell’empatia a lavoro e tante altre tematiche che saranno ora affrontate nel calendario 2022 con nuovi importanti spunti di riflessione.

