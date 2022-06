Siccità Italia 2022, 10 regole per risparmiare acqua in casa

Acqua bene prezioso da preservare. Ecco 10 buone pratiche quotidiane per affrontare, attraverso comportamenti collettivi virtuosi, la siccità che sta interessando l'Italia in queste settimane di primavera-estate 2022.

"I mutamenti climatici che abbiamo scatenato con le emissioni climalteranti, ci hanno portato ad un nuovo e lungo periodo di siccità estrema, senza nevi in inverno e piogge in primavera ed estate - commenta Roberto Scacchi presidente di Legambiente Lazio - ancora una volta dobbiamo ricordarci di quanto sia priorità assoluta l'abbattimento delle emissioni e il risparmio dell'acqua, bene prezioso e non infinito: dovremo imparare a convivere con queste crisi idriche ed è dunque necessario cambiare modello di uso e gestione della risorsa. E' necessaria una risposta collettiva generosa, fatta di un cambiamento indispensabile dei comportamenti quotidiani di ciascuno ma anche di regole attraverso le quali contrastare la mancanza d'acqua e prepararci a siccità estreme, che arriveranno con sempre maggior frequenza e violenza".

Di seguito il decalogo per la cittadinanza messo a punto da Legambiente Lazio.

1) Elettrodomestici - utilizzare lavatrici e lavastoviglie solo a pieno carico.

2) Lavaggio - Lavare piatti, frutta e verdura in una bacinella e non in acqua corrente: si risparmiano così circa 6.000 litri di acqua potabile all’anno.

3) Riutilizzo - Lavare le stoviglie con acqua di cottura della pasta: è un ottimo sgrassante che può essere usato insieme ai detersivi diminuendone, così, le quantità utilizzate.

4) Rubinetterie - Installare nei rubinetti, là dove mancano, dispositivi frangigetto e limitatori di flusso, garantendo un minor consumo d’acqua di ben 6.000 litri all’anno in una famiglia di tre persone.

5) Igiene personale - chiudere i rubinetti mentre ci si rade o si lavano i denti. In questo modo è possibile risparmiare circa 2.500 litri di acqua per persona all’anno.

6) Scarico water - Installare e utilizzare al meglio lo sciacquone intelligente con lo scarico a doppio flusso: la cassetta dello scarico presenta una volumetria in media di circa 10 litri e utilizzando quello con due differenti volumi d’acqua (3/4 litri e 6/9 litri), a seconda delle esigenze farà risparmiare circa 100 litri di acqua al giorno, 35.000 litri all'anno in ogni utenza.

7) Doccia invece di bagno - Scegliere la doccia per risparmiare 1.200 litri di acqua potabile all’anno, riempire la vasca comporta un consumo di acqua quattro volte superiore rispetto alla doccia.

8) Perdite in casa - Riparare tutte le perdite (dei rubinetti, delle cassette wc, ecc…), anche apparentemente insignificanti. Grazie a questa pratica è possibile risparmiare in un anno una quantità d’acqua pari a 21.000 litri circa per le perdite dal rubinetto e 52.000 litri circa se si blocca il lento ma costante flusso dell’acqua dal water.

9) Monitoraggio dei consumi - controllare periodicamente il contatore è il modo migliore di accorgersi subito di perdite 'invisibili'.

10) Cibo - mangiare in maniera consapevole e responsabile considerando oltre all'acqua che si beve anche quella impiegata per produrre gli alimenti. Per 1 Kg di carne bovina, ad esempio, servono circa 15.000 litri d'acqua, per 1 kg di lattuga 130 litri.