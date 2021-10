Simona Marchini: "Meloni stia tranquilla, nessuno vuol sciogliere Fdi"

“Nessuno intende sciogliere Fratelli d’Italia”. Simona Marchini, parlando con l’Adnkronos, si dice convinta che Giorgia Meloni affermi che il Pd voglia far fuori Fdi soltanto “per accattivarsi la solidarietà” del suo elettorato: “Lo dico laicamente e con estrema obiettività - sottolinea l’attrice - La leader di Fratelli d’Italia è un’ottima politica ed è brava a cercare il consenso: mette le mani avanti, creando vittimismo e cercando solidarietà, quando nessuno in realtà la sta minacciando”.

“La Meloni cerca il consenso – prosegue la Marchini – presentandosi come madre, cattolica e adesso vittima, ma possiamo stare tranquilli che il partito resterà in piedi. Anche se conosciamo bene le sue origini, sul piano politico ha avviato un percorso che magari la porterà sempre più al centro: fino a un anno fa nel centrodestra volevano tutti uscire dall’Europa mentre ora si sono ridimensionati. Ma quel che è successo sabato è tragico e inquietante ed è una questione di civiltà mettere fuori legge Forza Nuova. La nostra democrazia è nata come opposizione al fascismo, alle squadracce e alla violenza, che va condannata sempre e senza pietà”.

"Se siamo in uno Stato democratico - conclude - certe regole dobbiamo praticarle. E la Meloni può stare tranquilla, nessuna la tocca e la piantasse di fare la vittima. Basta con questa noia del vittimismo, se siete diventati democratici, dimostratelo”.