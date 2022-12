Sinologo Sisci: "Scontro Cina-India durante esercitazioni congiunte è fatto grave"

"Le prossime ore saranno cruciali per capire che tipo di politica vorrà adottare il governo indiano al confine himalayano"

"Dopo due anni, la Cina e l'India non hanno ancora risolto le questioni sul confine himalayano conteso. Questo è di per sé già un problema grave. Ma c'è anche il fatto che gli scontri siano avvenuti mentre erano in corso le esercitazioni congiunte fra Usa e India, un'alleanza invisa alla Cina". E' il commento del sinologo Francesco Sisci, che all'Adnkronos racconta lo scontro fra cinesi e indiani di venerdì scorso nel settore del Tawang - nel territorio nord-orientale indiano dell'Arunachal Pradesh, una regione al confine con la Cina meridionale - e che avrebbe causato il ferimento di 20 militari da una parte e 20 dall'altra.

"E' il secondo duro scontro in due anni sul confine conteso lungo 3.379 chilometri", rileva Sisci, dopo quello del 2020, quando combattimenti tra le due parti provocarono la morte di almeno 20 soldati indiani e quattro cinesi ad Aksai Chin-Ladakh. "La rivalità fra Cina e India è sempre maggiore", sottolinea il sinologo, spiegando che "gli indiani si sentono circondati dai cinesi anche in mare, dato che stanno realizzando basi navali in Birmania, Sry Lanka, Pakistan e Gibuti, e stanno costruendo 7 gruppi di portaerei, con lo scopo, secondo Nuova Deli, di assicurarsi la rotta di trasporto dall'Africa alla Cina".

"C'è tensione sia al confine marittimo che terrestre - afferma Sisci - con la zona sul Tibet contesa dal '49. L'India è preoccupata per il proprio futuro: dal suo punto di vista, i cinesi hanno occupato 900 chilometri quadrati di territorio indiano. E la politica conciliante di Nuova Deli non ha dato i frutti sperati. Cosa avverrà adesso? E' questo il nodo da sciogliere e le prossime ore saranno cruciali per capire che tipo di politica vorrà adottare il governo indiano".