La ricerca Enea: riduce emissioni CO2 del 40% in un anno

Lo smart working fa bene all'ambiente. Secondo uno studio di Enea, infatti, se ogni lavoratore fosse a casa per due volte a settimana, si ridurrebbero del 40% in un anno le emissioni di CO2. L'indagine svolta su 3.397 persone: risparmio in termini di tempo di 150 ore, 3.500 km di distanza percorsa e 237 litri di gasolio o 260 di benzina.