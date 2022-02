SNAI – Champions League: Villarreal-Juventus per Allegri missione possibile

Spagnoli leggermente favoriti nel match di andata, ma nel doppio confronto i bianconeri sono più vicini ai quarti di finale. Vlahovic-Danjuma, duello per il gol: i due a pari quota.

Milano, 21 febbraio 2022 – Juve, si può fare. Il confronto con il Villarreal agli ottavi di Champions League è tutt'altro che facile, ma per gli analisti Snai la squadra di Allegri è più vicina al passaggio del turno rispetto agli spagnoli. I bianconeri ai quarti valgono 1,55, contro il 2,40 assegnato al Villarreal. Equilibrato, invece, il pronostico limitato al match di andata, in programma domani all'Estadio de la Ceràmica: padroni di casa leggermente avanti, a 2,50, la Juve segue a 3,00, il pareggio si gioca a 3,15. Se i bianconeri sembrano in leggero progresso, specie nella tenuta difensiva (fra campionato e Coppa Italia hanno incassato quattro gol nelle ultime sette partite), il Villarreal ha credenziali ancora più convincenti: con tre vittorie e un pareggio in quattro gare, la squadra di Unai Emery sta risalendo la corrente nella Liga, fino a vedere di nuovo la quarta piazza, ora distante solo tre punti. In Champions, nella fase a gironi, ha perso due volte con il Manchester United ma ha eliminato l'Atalanta con il 2-3 di Bergamo. A proposito, attenzione alla punta olandese Danjuma, che nell'occasione fece due gol e che sabato scorso si è ripetuto in campionato, con una tripletta al Granada (due reti su rigore). Exploit che, in assenza del temuto Gerard Moreno, gli valgono la quota più bassa (3,00) tra i possibili bomber, alla pari con il debuttante Vlahovic. L'altra punta juventina, Morata, è a 3,50.

Chelsea in carrozza, lo United rischia - Domani scendono in campo anche Chelsea e Lille, sul prato di Stamford Bridge, in un incontro che pende nettamente dalla parte degli inglesi, campioni d'Europa e del mondo. Il segno «1» su Snai si abbassa fino a 1,30, il pareggio è un'ipotesi da 5,25, il colpo francese vale 10 volte la posta. Mercoledì, gran match al Wanda Metropolitano tra Atletico Madrid e Manchester United: il Cholo Simeone parte leggermente avanti (2,40) rispetto a Rangnick (3,15).

Cristiano Ronaldo in Premier sembra avere le polveri bagnate, ma in Champions ha segnato 6 volte in 5 partite. CR7 ancora in gol si gioca a 3,00, così come, dall'altra parte, Luis Suarez. Infine, un Benfica-Ajax sbilanciato sul «2», a 1,80. Le chance portoghesi valgono 4,25.

