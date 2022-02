SNAI – Sanremo 2022: Mahmood-Blanco, fuga per la vittoria

Retrocede Elisa, scatto in avanti per Irama e Morandi

Dopo la terza serata, il duo scende ancora di quota: ora è a 1,35. Perde terreno l'artista friulana, a 3,50. Ultimo posto, in lizza Tananai e Ana Mena. Truppi e Massimo Ranieri, duello per il Premio della Critica.

Milano, 4 febbraio 2022 - L'entrata in scena del pubblico da casa ha confermato in pieno le prime previsioni: Mahmood-Blanco ed Elisa sono i grandi favoriti del Festival di Sanremo 2022. Per gli analisti Snai, però, non sono più sullo stesso piano: il duo che presenta il brano “Brividi” sembra molto più vicino al successo, scendendo ancora di quota, da 2,00 a 1,50. Trend inverso per Elisa, che sale da 2,50 a 4,50. Tra gli altri, scala la classifica Irama grazie alla sua intensa performance, apprezzata anche dai trader di Snai, che tagliano la quota da 15 a 8,00. Ancora standing ovation per Gianni Morandi. L'eterno ragazzo della musica italiana vola al terzo posto nella classifica provvisoria e passa da 15 a 10 in 24 ore. Alla vigilia era addirittura a 28. Il voto da casa ha premiato anche Sangiovanni, balzato in 24 ore da 20 a 10. Non sfonda invece Emma, che retrocede da 15 a 20.

In coda – Due candidati “forti” anche per l'ultima piazza. Avanza a grandi passi Tananai, che dopo due prestazioni non proprio convincenti è dato adesso a 1,50. A poca distanza Ana Mena, a 3,50. Non del tutto “fuori pericolo” Yuman, Iva Zanicchi, Le Vibrazioni e Giusy Ferreri, tutti a 7,50.

Premio della Critica – Tradizionalmente, il Premio della Critica segue sentieri diversi rispetto alla classifica generale. Potrebbe essere così anche quest'anno, visto che avanti a tutti c'è Giovanni Truppi, con “Tuo padre, mia madre, Lucia”, a 2,00. Primo rivale, Massimo Ranieri: la sua “Lettera al di là del mare”, è a 3,50.

Ufficio stampa Snaitech

E-mail: ufficio.stampa@snaitech.it

Cell: 348.4963434