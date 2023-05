Alluvione Emilia Romagna, social cruciali per emergenza: 35mila interazioni

Nei giorni del disastro in Emilia Romagna, secondo la Ricerca SocialCom/Adnkronos "il 28% delle interazioni sono riferibili ai video e le immagini condivise dai territori colpiti". Ferlaino: "I social moltiplicatori solidarietà, tutta Italia partecipa della tragedia in Emilia Romagna"

L’emergenza maltempo in Emilia-Romagna sta dimostrando il ruolo cruciale dei social, che negli ultimi giorni dell'alluvione sono diventati lo strumento principale per scambi rapidi di informazioni, richieste di aiuto e raccolte fondi. Da inizio maggio ad oggi si sono registrate oltre 24mila conversazioni che hanno generato circa 35 milioni di interazioni, evidenziano il grande interesse suscitato dall’emergenza. È quanto emerge da un’analisi di SocialCom che, con l’ausilio di SocialData, ha analizzato per Adnkronos le conversazioni social sull’emergenza maltempo che da inizio mese sta mettendo in ginocchio l’Emilia-Romagna.

In generale, le comunicazioni maggiormente diffuse in rete sono legate ai soccorsi (24,5% di menzioni totali), alle vittime (14,8%) e all’emergenza in corso (14%). A suscitare il maggior interesse del pubblico sono state le immagini e i video (28,8%) condivisi dagli utenti, le notizie relative ai soccorsi (16,3%), l’aggiornamento sulle vittime (11,2%) e gli appelli e le richieste di aiuto (10,6%), in arrivo dai territori. Meno incisivi gli appelli alla solidarietà (0,8%) e le polemiche suscitate dal post pubblicato da Matteo Salvini (1,9%).

In generale, sono soprattutto i social network, e in particolare Twitter (35%), Facebook (18%) e TikTok (7%), i canali dove gli utenti stanno concentrando di più le conversazioni e ovviamente i siti di informazione (21%). “I social stanno contribuendo a sensibilizzare l’opinione pubblica e a catalizzare l’attenzione verso l’emergenza in corso - spiega Luca Ferlaino, fondatore di SocialCom - Il racconto in diretta sui social network, ha reso tutta Italia partecipe della catastrofe contribuendo a far emergere un forte senso di vicinanza all'Emilia Romagna, trasformando i canali stessi in moltiplicatori di solidarietà".