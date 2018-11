Tim, ok comitato nomine a Gubitosi ad

(Afp9

Via libera alla nomina di Luigi Gubitosi ad amministratore delegato di Tim dal comitato nomine della società di Tlc. Il comitato presieduto da Alfredo Altavilla e del quale fanno parte Rocco Sabelli, Paola Bonomo, Giuseppina Capaldo e Michele Valensise si è sentito telefonicamente e -apprende l'Adnkronos- ha indicato al Cda, che si riunirà oggi alle 17,30, il nome dell'attuale commissario di Alitalia per la carica di Ad.

La nomina del nuovo ad si intreccia con le scelte politiche sulla rete delle Tlc. Venerdì la maggioranza ha presentato un emendamento al decreto fiscale per favorire l'integrazione tra le reti di Tim e di Open Fiber. L'obiettivo è quello di favorire la nascita di una rete unica in fibra anche attraverso incentivi fissati dall'Autorità delle Tlc.

I rappresentanti del fondo Elliot che hanno deciso il ribaltone silurando l'ex ad Amos Genish in un primo momento erano orientati a puntare su Altavilla, ma la soluzione si è poi arenata in quanto il manager ex Fca, pur avendo una solida esperienza non si è mai occupato di Tlc e per assumere il comando pare avesse chiesto la nomina di tre direttori generali ai quali affidare compiti operativi. Una ipotesi che ha fatto calare le sue quotazioni a favore di Gubitosi, attualmente commissario di Alitalia, ma con una solida esperienza nelle Tlc per aver guidato come ad Wind.