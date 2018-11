Rossi: "Connext occasione per giovani"

Alessio Rossi, presidente dei Giovani imprenditori di Confindustria

"Connext sarà un'opportunità di confronto tra piccole, medie e grandi aziende e anche tra tante startup e tanti ragazzi che vogliono fare gli imprenditori. Sarà un modo per contaminarsi, per conoscerci anche dal punto di vista operativo e di business". Così Alessio Rossi, presidente dei Giovani imprenditori di Confindustria, secondo il quale l'appuntamento servirà "per fare sì anche qualche affare, ma soprattutto per porre le basi di un rapporto costruttivo basato sulla conoscenza personale ma anche su quella aziendale".

Connext, continua Rossi, "sarà un luogo dove potremo avere una visione di lungo periodo e fare anche conoscenze importanti dal punto di vista imprenditoriale. Sarà anche un modo per far crescere tanti giovani che vorranno fare gli imprenditori e noi, come Giovani di Confindustria, saremo presenti. E' una grande sfida che -aggiunge- ci sentiamo di raccogliere e rilanciare, spero in tanti associati presenti, ma anche in tanti non associati, per la valenza culturale che può avere questa manifestazione".

Per Rossi, l'evento "sarà anche un’occasione di confronto tra aziende e investitori internazionali che guardano con estremo interesse al nostro Paese. Ci saranno anche le associazioni di altri Paesi che affacciano sul bacino del Mediterraneo. Un modo - conclude il presidente dei Giovani di Confindustria - per permettere alle nostre aziende di confrontarsi con il resto del mondo e per permettere di mostrare anche agli investitori quello che è il nostro tessuto imprenditoriale e quelle che sono le prospettive di crescita del nostro Paese".