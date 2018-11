Borsa, Milano corre su schiarite rapporti Italia-Ue

Le Borse europee chiudono in rialzo. Milano è la migliore (+ 2,77%), dopo le schiarite tra Ue e governo e le dichiarazioni distensive da parte dell'esecutivo sulla possibilità di intervenire sulla manovra per ridurre il rapporto deficit/Pil. In calo lo spread che flette a 291 punti. Bene Francoforte +1,45%, in progresso Parigi +0,97%, Londra +1,20% dopo il sì di Bruxelles all'accordo sulla Brexit. A Piazza Affari maglia rosa per Saipem che registra un progresso a due cifre (+10,01%). Acquisti anche su Ubi Banca +6,41%; rialzi superiori al 5% per Unicredit, Banco Bpm e Bper. In territorio negativo solo Campari e Prysmian