Federmanager, a Roma incontro su opportunità fattura B2B

(Fotogramma)

Auditorium gremito oggi a Roma, nella sede di Federmanger, per il seminario organizzato da Federmanager Roma con la collaborazione di Inforav e Cdti Roma, 'La fattura B2B: un’opportunità di integrazione per le imprese'. L’incontro si poneva l’obiettivo di fare il punto sullo stato di attuazione dell’iniziativa di governo, disposta dalla legge finanziaria del 2018 per la digitalizzazione delle fatture tra privati a pochi giorni dalla partenza prevista per gennaio 2019.

Il sistema di interscambio Sdi, che ad oggi ha permesso ad oltre 1 milione di imprese di inviare elettronicamente la fattura alle amministrazioni pubbliche, oltre 90 milioni di fatture, estende la sua operatività a tutte le imprese italiane per consentire l’invio della fattura elettronica in via telematica anche tra imprese.

Ad aprire il seminario il presidente Federmanager Roma e Unione regionale dirigenti industria Lazio, Giacomo Gargano, e il vicepresidente Cdti Roma, Massimo Di Virgilio. "Con questo incontro - ha sottolineato Gargano - si vuole anche esporre in termini oggettivi i vantaggi che derivano dal mettere in rete le imprese, che così potranno velocizzare gli scambi commerciali e rivedere i propri sistemi informativi, integrando le procedure di backoffice con quelle di marketing, in logica di industry 4.0".

"Le soluzioni digitali - ha dichiarato Di Virgilio - di fatturazione elettronica oggi presenti sul mercato permettono di organizzare tutte le attività di questo processo in un flusso ordinato di informazioni, con benefici di automazione, velocizzazione, coerenza ed efficienza stimati in decine di euro di risparmio per singola fattura, ma soprattutto in un processo di automazione e integrazione determinante nell’ottica dello sviluppo imprenditoriale".

Moderati da Salvatore Stanziale, dipartimento Finanze, ministero dell’Economia e finanze e coordinatore Forum nazionale fattura elettronica, che ha introdotto l’incontro con lo scenario europeo e le norme nazionali, sono intervenuti: Gerardo Decaro, responsabile Ufficio informatica, sulle disposizioni operative dell’Agenzia e le procedure di funzionamento del Sdi; Bonfiglio Mariotti, presidente Assosoftware, sulle soluzioni offerte dal mercato; Rosario Farina, componente dell’advisory board dell’Osservatorio Fatturazione elettronica & ecommerce B2b della School of Management-Politecnico di Milano, componente del Forum della Fatturazione elettronica presso l'Agenzia delle Entrate, sull'obbligo di fatturazione elettronica come progetto aziendale e sugli impatti sui processi per trasformare l’adempimento in opportunità; Andrea Penza, componente commissione Innovazione e tecnologie Federmanager Roma, responsabile business development AC2, su fatturazione elettronica e processi digitali in azienda.