Codice fiscale, scopri se è valido

(FOTOGRAMMA)

E' possibile controllare la validità di un codice fiscale? Sì, si può. Per farlo basta utilizzare un servizio messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate che permette di verificare l'esistenza e la corrispondenza tra un codice fiscale e i dati anagrafici di un soggetto, confrontando i dati inseriti con quelli registrati in Anagrafe tributaria.



Questa consultazione con accesso libero è stata disposta dal decreto legge n. 78 del 2010 - articolo 38, comma 6, primo paragrafo del dl 78/2010 (LEGGI), convertito con modificazioni dalla legge 122/2010.

Per eseguire la verifica occorre inserire il codice fiscale nella pagina dedicata sul sito dell'Agenzia (QUI): se il soggetto è correttamente registrato in Anagrafe tributaria, il messaggio di risposta è 'Codice fiscale valido'. Attraverso il servizio si può verificare anche la validità di un codice fiscale provvisorio numerico, attribuito a una persona fisica, e la corrispondenza tra il codice fiscale e i dati anagrafici. Non è invece possibile verificare la validità di una partita Iva.