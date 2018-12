510 posti Agenzia Entrate, cambia la data

(FOTOGRAMMA)

Rinviata la pubblicazione di data e sede d'esame per il concorso dedicato a 510 posti a tempo indeterminato all'Agenzia delle Entrate (LEGGI).



Quando e dove sarà svolto l'esame - "per lo svolgimento della prova oggettiva attitudinale prevista dal punto 6 del bando di concorso della selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di complessive 510 unità per la terza area funzionale, fascia retributiva F1, profilo professionale funzionario, per attività amministrativo-tributaria (provvedimento n. 75143 del 9 aprile 2018)" - sarà pubblicato, "con valore di notifica a tutti gli effetti, il 1° febbraio 2019" sul sito dell'Agenzia delle Entrate.