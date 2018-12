Manovra, ultimo step

(Fotogramma)

La legge di bilancio varata dal Senato alla vigilia di Natale sarà da domani all'esame della commissione bilancio della Camera. Il testo, a meno di imprevedibili sorprese, non subirà modifiche. E dopo il passaggio in commissione approderà in aula dove il varo è previsto per il 29 dicembre. Inevitabile, dati i tempi strettissimi, il ricorso alla fiducia sul medesimo testo licenziato da Palazzo Madama.