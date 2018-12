Ecco le auto più rottamate del 2018

(Fotogramma)

Punto e Panda sono le auto più rottamate dagli italiani nel 2018. A dirlo l'Osservatorio sulla ricerca dell'auto online del portale DriveK, leader in Europa per la scelta e la configurazione di vetture nuove. Come rilevato a fine 2017, sono i due modelli di casa Fca a guidare la classifica delle permute, certamente per via dell'altissima presenza di entrambi sulle nostre strade. Da soli, infatti, arrivano a rappresentare quasi il 10% di tutti i veicoli dati in sostituzione.

"Il 2018 - dichiara Tommaso Carboni, country manager per l'Italia di MotorK, società proprietaria del portale DriveK - si conferma un anno di esitazione e incertezza per gli italiani che vogliono acquistare un'auto nuova. Sono state rottamate soprattutto quelle auto che avevano raggiunto il loro limite per circolare in sicurezza sulle strade, mentre si è scelto di aspettare i prossimi mesi per capire, ad esempio, l'impatto per gli incentivi all'acquisto di auto elettriche". "Certamente - sottolinea - i grossi investimenti sulla mobilità a zero emissioni da parte dei grandi gruppi avranno presto delle ripercussioni sul parco auto circolante nel nostro Paese, ma il percorso di svecchiamento sarà lungo e tortuoso".