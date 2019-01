Pronta la norma per i rider

(Fotogramma)

È pronta la norma che regolerà il contratto di lavoro per i rider, i moderni ciclofattorini. Entro marzo ai lavoratori che effettuano consegne per conto delle app di food delivery saranno assicurati tutele su malattie, infortuni e paga minima. E' una nota del ministero del Lavoro ad annunciare tempi brevissimi per la legge sui fattorini del food delivery. "L'Italia si prepara ad essere la prima nazione europea a normare questa professione. Qualche giorno ancora per chiudere i dettagli" spiegano ancora i tecnici del dicastero di via Veneto.