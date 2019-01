Borsa: europee chiudono in rosso, a Piazza Affari brilla la Juve

Le Borse europee chiudono la seduta odierna di contrattazioni all’insegna della debolezza. A pesare sui mercati, i dati diffusi dal Fondo monetario internazionale, con le stime di crescita sull'economia della zona euro in ribasso e la correzione delle previsioni per l'Italia nel 2019. Indici con il segno negativo per Parigi e Francoforte, mentre Londra resta vicina alla parità. Assenti i dati provenienti dagli Stati Uniti, dove Wall Street è rimasta chiusa per festività. Piazza Affari è in linea e termina gli scambi in calo dello 0,35%, con lo spread in risalita a 250 punti. Sul principale paniere milanese fari puntati sulla Juventus che, in attesa del match di stasera contro il Chievo, schizza al vertice del listino in progresso di oltre cinque punti percentuali. Buona performance dei titoli industriali: Leonardo avanza di quasi due punti e mezzo percentuali, mentre calano i petroliferi. Banche contrastate, con Bper che incassa mezzo punto percentuale, Intesa vicina alla parità, Unicredit in calo dello 0,32%. In rosso anche Banco Bpm e Ubi. Tra i titoli peggiori, Telecom che cede oltre due punti e mezzo percentuali e Ferragamo.