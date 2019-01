Rc auto, sconti per scatola nera (anche se non a bordo)

Foto di repertorio (Fotogramma)

Via libera agli sconti rc auto per chi accetta di installare la scatola. Sarà sufficiente aver ''stipulato il contratto che ne preveda l'installazione ovvero che siano stati installati su proposta dell'impresa assicuratrice dispositivi che non posseggono ancora le caratteristiche''. E' quanto prevede l'emendamento M5s al decreto legge semplificazioni, approvato dalle commissioni Affari costituzionali e Lavori pubblici del Senato nella nottata, che inserisce l'articolo 'Norme di semplificazioni in materia di assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti'. La norma, si spiega nella proposta di modifica, viene introdotta ''al fine di favorire e semplificare l'applicazione degli sconti''. L'entrata in vigore è prevista ''a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione'' del decreto legge semplificazioni.