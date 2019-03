Made in Italy, arriva il contrassegno di Stato

(Fotogramma)

Arriva un nuovo marchio per assicurare la tutela dei marchi storici delle aziende italiane: il 'Contrassegno di Stato' per contrastare l'italian sounding. Il nuovo intervento a tutela del Made in Italy dovrebbe trovare posto nel Decreto crescita allo studio del Mise. A riferirlo Cgil, Cisl, Uil e Ugl al termine dell’incontro tecnico di oggi convocato sul provvedimento che dovrebbe essere varato dal governo il 29 marzo prossimo. A beneficiare del nuovo sigillo i marchi con oltre 50 anni di storia o di operatività sui mercati.