Cariplo, 20 anni di 'Fondazioni comunità'

Compiono 20 anni le sedici fondazioni di comunità di Fondazione Cariplo. Nell’aprile del 1998 venne lanciato il progetto Fondazioni di Comunità con l’obiettivo di costituire su tutto il territorio di riferimento (Regione Lombardia e Province di Novara e del Verbano Cusio Ossola) una rete di Fondazioni autonome in grado di rispondere in modo efficace e complementare ai bisogni delle comunità locali e di promuovere una cultura del dono e della partecipazione al fine di sostenere progetti di utilità sociale e di coinvolgere i cittadini nelle attività delle Fondazioni.

Oggi sono 16 le Fondazioni di Comunità, di cui l’ultima costituita, la Fondazione di Comunità di Milano Città, Sud Ovest, Sud Est e Adda Martesana. Accanto a Fondazione Cariplo, che garantisce un supporto operativo e supporto economico, le fondazioni di comunità si occupano delle erogazioni Territoriali e degli interventi Emblematici provinciali, due strumenti che hanno permesso di sostenere molte attività. Negli ultimi anni, inoltre, il rapporto tra Fondazioni Cariplo e le Fondazioni comunitarie si è rafforzato attraverso l’implementazione dei progetti sostenuti dal programma “Welfare in Azione” volto allo sviluppo e alla sperimentazione di forme di welfare comunitario e innovazione sociale. Nelle prime tre edizioni del programma ben 14 Fondazioni comunitarie sono state coinvolte nelle azioni dei progetti attivi sui rispettivi territori, soprattutto supportando la raccolta fondi e la costruzione di relazioni, partnership e reti solidali.

Le 16 Fondazioni a oggi possono contare su un patrimonio di oltre 264 milioni di euro, in questi vent’anni hanno raccolto quasi 79mila donazioni per un ammontare di oltre 179 milioni di euro e hanno erogato 359 milioni di euro a favore di oltre 35mila progetti.

"Ho creduto sin dall’inizio in questo progetto venuto da lontano. Le Fondazioni di comunità - ha detto Giuseppe Guzzetti, presidente della Fondazione Cariplo - sono importantissime per il territorio, capaci di garantire una presenza costante e concreta vicina alle organizzazioni non profit. Lo dicono i dati: 35 mila progetti realizzati sul territorio lombardo e nelle province di Verbania e Novara grazie all’impegno delle fondazioni di comunità, 359 milioni di euro donati, migliaia di persone coinvolte sia come operatori delle associazioni sia come beneficiari, sia come donatori che come volontari. Uno tra i progetti con risultati più concreti e tangibili. Non solo, le fondazioni di comunità sono state antenne per i bisogni emergenti ma anche cartine tornasole di quello che Fondazione Cariplo ha realizzato in questi anni", ha concluso Guzzetti.

Le 16 Fondazioni sono la Fondazione di Comunità di Lecchese Onlus; Fondazione Provinciale della Comunità Comasca Onlus; Fondazione della Comunità della Provincia di Mantova Onlus; Fondazione della Comunità del Novarese Onlus; Fondazione della Comunità Bergamasca Onlus; Fondazione della Comunità di Monza e Brianza Onlus; Fondazione Comunitaria della Provincia di Cremona Onlus; Fondazione Comunitaria del Varesotto Onlus; Fondazione della Comunità Bresciana Onlus; Fondazione Comunitaria della Provincia di Pavia Onlus; Fondazione Pro Valtellina Onlus; Fondazione Comunitaria della Provincia di Lodi Onlus; Fondazione Comunitaria del Ticino Olona Onlus; Fondazione Comunitaria del Verbano Cusio Ossola; Fondazione Comunitaria Nord Milano Onlus; Fondazione di Comunità Milano – Citta, Sud Ovest, Sud Est, Martesana.